Le pagelle della Fiorentina - Vlahovic-Montiel, la classe 2000 al potere

© foto di Federico De Luca 2019

Dragowski 6 - Subisce un gol sul quale può fare poco poiché da distanza ravvicinata. Deve rispondere presente su un paio di conclusioni, impegnato soprattutto nel primo tempo.

Lirola 5,5 - E' suo l'errore in occasione della rete di Brighenti. L'ex Sassuolo, che in fase di spinta dà comunque il suo apporto, non chiude bene la diagonale e lascia tutto libero l'attaccante avversario. Dal 48' Venuti - Entra bene, sale spesso sulla fascia a dare una spinta. Ottimo impatto.

Milenkovic 5,5 - Un paio di chiusure importanti, ma da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, la partita impeccabile. Invece a volte non è ben posizionato e favorisce gli inserimenti del Monza.

Ranieri 6,5 - Gioca centrale e si destreggia molto beme. All'inizio in affanno sul pressing del Monza, ma poi alza il livello e dimostra di essere affidabile.

Terzic 6 - Nel primo tempo, forse il momento più buio della gara, è l'unica scia di luce che non si risparmia mai sulla fascia sinistra. E' dalla sua corsia che nascono i maggiori pericoli. Caldo il suo mancino. Difensivamente però mostra qualche lacuna.

Pulgar 6 - E' dotato di un'ottima progressione e più volte prova a sfruttarla, ma non è ancora in condizione e si vede. Tornato da poco, è parso più lento del solito. A volte in difficoltà sugli scambi, ma è tutto sommato buono il suo impatto su questa Fiorentina.

Badelj 5,5 - Non riesce a dare intensità il croato, specie nella prima parte. Non gioca bene per gran parte della sfida, poi prova a switchare nella ripresa.

Benassi 5 - Mezzala siniostra oggi, ma è poco a suo agio. Si vede per qualche tiro da fuori e poco altro, sprecando tra l'altre delle buone chance. Nella ripresa vaga senza una meta. Dal 74' Vlahovic 8 - Già a Moena aveva dato la sensazione di essere di fronte ad un grande talento. Oggi si riconferma, cambiando completamente il match con il suo ingresso in campo. Due gol, il primo strepitoso. Assist anche per il 3-1 di Chiesa. Parlano i numeri, ma è molto di più. A Firenze già si chiedono se sia proprio lui, il gioiello di casa, a meritare quella maglia numero 9.

Chiesa 7 - Tra i più attivi fin dall'inizio, ma per buona parte del match abbastanza impreciso. Poi cambia la partita e lui prende il compasso: tiro a giro a battere Lamanna e risultato in cassaforte.

Boateng 6 - Combina bene con i compagni, riesce a smistare il gioco, inserirsi e triangola. Fa anche gol, con una bella spaccata, ma gli viene giustamente annullato per fuorigioco. il Boa spesso fa... la Boa.

Sottil 6 - Le sue cavalcate sulla fascia sono sempre fatte con classe, portando bene la palla, seminando il panico. Un altro giovane della Primavera che prova a fiorire, tante ottime impressioni anche da questo esterno. Deve invece migliorare in fase difensiva: non copre come dovrebbe e in una Fiorentina così è un lavoro che ha da imparare a fare. Dal 64' Montiel 7,5 - Un classe 2000 (Vlahovic) fa gol, l'altro (Montiel) glielo permette. Il maiorchino slalomeggia spesso e volentieri tra le maglie del Monza, ma soprattutto inventa il pallone del pareggio e quello del sorpasso. Non ci fosse stato lui, nulla sarebbe stato possibile. La classe 2000 al potere in casa Fiorentina.