Le pagelle della Grecia - Manolas preso in mezzo, Samaris di legno

GRECIA-ITALIA 0-3

Barkas 6 - I gol di Barella e Insigne non sono parabili, su Bonucci ha la responsabilità di avere regalato il corner sul cross di Emerson Palmieri. Nella seconda frazione si riscatta su Florenzi e Insigne.

Papastathopoulos 4,5 - Perennemente in ritardo, come Godot. Sul terzo gol non riesce a contenere Bonucci, partendo dai blocchi quando l'avversario sta già toccandola.

Manolas 4,5 - Va detto che viene preso in mezzo sui due gol, ma Belotti lo brucia in velocità in pochi metri, Insigne ha spazio davanti a sé.

Siovas 5 - Ha il merito di calciare verso la porta, sporcando i guantoni a Sirigu. Troppo poco. Prima viene schierato da centrocampista, poi arretra a mediano, poi difensore.

Zeca 5,5 - Il meno peggio, finché è lui a marcare Insigne non ci sono grandi problemi. Poi viene spostato e tutta la fascia sinistra ne risente.

Samaris 4 - Sullo 0-2 viene messo fuori causa in maniera banale, senza poi recuperare su Insigne perché, quando realizza, la palla è oramai molto lontana. Il peggiore in campo, molto legnoso (dal 78' Bakasetas s.v.).

Kourbelis 5 - Naufraga come tutto il centrocampo greco (dal 46' Siopis 5 - Entra a partita ampiamente compromessa, spedisce in orbita un'occasione buona).

Stafylidis 5 - Chiesa non spinge più di tanto, Florenzi nemmeno. Però non fa meglio degli altri, non riesce a evitare il gol di Barella nonostante sia in traiettoria.

Fortounis 5,5 - Quasi di incoraggiamento, più per le buone qualità tecniche che non per quanto fa vedere. Sicuramente l'idea è che possa essere un giocatore di livello.

Kolovos 5 - Praticamente mai visto nel primo tempo, viene sostituito nella pausa (dal 46' Mavrias 6 - Ci mette sicuramente più grinta dei compagni, riuscendo a tamponare l'emorragia sulla corsia di Emerson) .

Masouras 5 - Come il compagno di reparto, va detto che di palloni giocabili non ne arriano.