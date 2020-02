vedi letture

Le pagelle della Juve - Dybala in versione CR7, Ramsey cambia tutto. Szczesny spettatore

Juventus-Brescia 2-0 (39’ Dybala, 75’ Cuadrado)

Szczesny 6 - Ordinaria amministrazione nel primo tempo, spettatore non pagante nel secondo. Inoperoso è dire poco.

Danilo 6 - Piuttosto bloccato in entrambe le frazioni di gioco, visto che sulla sua fascia ad attaccare ci pensa quasi esclusivamente Cuadrado. Bene nei pochi compiti difensivi.

Rugani 6 - Torna titolare in campionato dopo oltre tre mesi in panchina. Se la cava bene, sfiorando pure il raddoppio con un gran colpo di testa che finisce sulla traversa.

Bonucci 6 - Nessuna macchia in difesa, una puntuale incornata a impegnare Andrenacci quando avanza invece in area avversaria. Nell'ultimo quarto d'ora lascia spazio (e la fascia) a capitan Chiellini tra gli applausi dello Stadium dopo quasi sei mesi di assenza (Dal 78’ Chiellini s.v.).

Alex Sandro 6,5 - La Juventus attacca soprattutto dalla sinistra e il brasiliano questo pomeriggio si diverte dal 1’ al 90’ saltando gli avversari come birilli e creando spesso la superiorità numerica.

Ramsey 6,5 - Un diesel: partenza così così, poi prende fiducia e cambia la partita causando la doppia ammonizione di Ayé e rimediando la punizione che sblocca il risultato (Dal 65’ Pjanic s.v. - Solo sette minuti in campo per il bosniaco, che appena entrato accusa un problema all’adduttore lasciando subito spazio a Matuidi. Dal 72’ Matuidi 6,5 - Impiega appena tre minuti per servire a Cuadrado il delizioso assist di tacco che porta al 2-0. Tanta sostanza nel finale).

Bentancur 6,5 - Con Pjanic affaticato, oggi tocca a lui illuminare il gioco della Juve. Rischia tantissimo con un passaggio in area nel primo tempo, per il resto tocca una gran quantità di palloni e colpisce un palo esterno disputando una prestazione sicuramente positiva come pivote.

Rabiot 6 - Si inserisce spesso, crescendo progressivamente con una sempre più importante presenza all’interno della partita. È comunque il meno brillante del centrocampo bianconero.

Cuadrado 7 - Torna nel tridente offensivo senza risparmiarsi mai. Poco efficace nel primo tempo, poi nella ripresa si accende e chiude il match con una perfetta triangolazione in area di rigore con Matuidi.

Higuain 6,5 - Il solito rifinitore battagliero nella metà campo avversaria. Corre, sgomita e trova pure il gol, prontamente annullato dall'arbitro però per posizione di fuorigioco.

Dybala 7,5 - Svirgola col piede debole una clamorosa palla gol alla mezz’ora, ma poco dopo si fa perdonare sbloccando il match con una perla delle sue su punizione. In assenza di CR7, è proprio lui il trascinatore di questa Juventus: sempre pericoloso col pallone tra i piedi, meriterebbe un 8 se il suo tentativo nel recupero non si infrangesse sulla traversa.

Maurizio Sarri 7 - La sua Juventus vince col minimo sforzo contro il Brescia. I bianconeri non brillano particolarmente, ma giocano comunque a una porta per quasi due tempi. Turn-over utile ed efficace da parte dell’allenatore bianconero, che risparmia Cristiano Ronaldo e, non appena si chiude virtualmente la partita, getta nella mischia pure capitan Chiellini.