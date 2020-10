Le pagelle della Juve - Morata si sblocca, Bonucci in ritardo. Chiesa e un record non invidiabile

Crotone-Juventus 1-1 (12' rig. Simy, 21' Morata)

Buffon 6 - Entra ulteriormente nella storia come primo giocatore che raggiunge le 650 presenze in A. Simy lo spiazza dal dischetto, per il resto non è costretto a particolari interventi.

Danilo 5,5 - Il brasiliano a destra si propone poco nel mutevole 4-4-2 di mister Pirlo, sbagliando qualche lettura di troppo nelle due fasi di gioco.

Bonucci 5 - In ritardo su Reca quando provoca il calcio di rigore per l'1-1 iniziale e viene ammonito: una macchia indelebile sulla prova del capitano bianconero.

Demiral 6 - Fa sentire il suo peso sia in area bianconera che in area rossoblù: imbattibile, almeno allo Scida, nel gioco aereo.

Frabotta 6 - Due da titolare su tre nella Juve di Pirlo: il giovane laterale stasera mostra ancora una volta perché il Maestro punti su di lui sulla fascia sinistra. Prestazione ordinata e generosa dietro a Portanova prima e Chiesa poi.

Chiesa 5 - È subito esordio per l'ex Fiorentina, che confeziona un assist al bacio per Morata e attacca più volte la profondità in collaborazione con Kulusevski. Poi, però, ecco il rosso diretto che rovina la sua serata: mai nessun calciatore bianconero era stato espulso all'esordio in Serie A, è record.

Bentancur 6,5 - L'intesa con Arthur può e deve migliorare, ma l'uruguaiano stasera offre una prestazione di quantità e qualità in mediana toccando un gran numero di palloni.

Arthur 6 - Non è ancora l'ago della bilancia che immagina Pirlo. Viene ripreso più volte dall'allenatore, che lo invita ad accorciare maggiormente, ma nel complesso giostra in maniera positiva sulla linea nevralgica del campo (Dal 70' Rabiot 6 - Porta sostanza e forze fresche a centrocampo nel momento in cui la Juve insegue in tutti i modi il gol del 2-1).

Portanova 6 - È la mossa a sorpresa di Pirlo: entra con grande verve e sfiora pure il gol, peccando forse di scarsa esperienza dinanzi a Cordaz su passaggio di Morata (Dal 56' Cuadrado 6,5 - Subito decisivo coi suoi dribbling e la sua intensità sulla fascia destra. Propizierebbe il 2-1 di Morata, se il direttore di gara non annullasse tutto per offside dello spagnolo).

Kulusevski 6 - Brillante intuizione a lanciare Chiesa in profondità per l'1-1 e qualche altra giocata d'alta scuola, ma rispetto alle precedenti uscite fa un piccolo passo indietro (Dal 69' Bernardeschi 5,5 - Poco efficace nell'assalto della Vecchia Signora alla retroguardia del Crotone degli ultimi venti minuti).

Morata 7 - Lo spagnolo si sblocca proprio nel momento di maggiore bisogno della Juve. In gol alla sua centesima con la maglia da titolare dei bianconeri, troverebbe pure la doppietta se non fosse per il VAR. In più, un gran passaggio per Portanova, un palo clamoroso di testa e tutto il peso dell'attacco juventino caricato, con ottimi risultati, sulle sue spalle.

Andrea Pirlo 5,5 - Orfana di Cristiano Ronaldo, la sua Juventus là davanti convince anche col tandem Morata-Kulusevski. Troppo presto forse per la scommessa Portanova dal 1', soprattutto perché lo "costringe" a lasciare un ispirato Cuadrado in panchina fino alla ripresa. Stasera la fortuna non lo accompagna, ma la sua Juventus ha bisogno di lavorare ancora molto per trovare la giusta quadra. E un pari contro una neo-promossa, a prescindere da ogni alibi, non può certo essere sufficiente per il campione in carica.