Le pagelle della Juventus - Buffon eterno ma non sui rigori. Ronaldo, chi l'ha (ri)visto?

Juventus-Napoli 0-0 (2-4 ai rigori)

Buffon 7.5 In giallo, come il tempo che segna la carta d'identità. Il tempo che non passa è nei suoi guantoni, nelle sue grida, nella sua voglia, nella doppia parata del finale.

Cuadrado 6.5 Da terzino pensa a badare a Insigne ed è meno ubriacante della coreografia. Però balla e fa ballare, in una serata da sbadigli è oro colato. (dall'85' Ramsey sv).

De Ligt 6 Fisico da marcantonio e voce da baritono, che arriva sin fuori l'Olimpico. Una prestazione d'esperienza, nonostante le primavere siano fresche.

Bonucci 6 Mertens gioca da falso nueve, lui che è difensore vero argina le sortite del belga. Poi gli toccano spalle e fisico di Milik: neutralizzato. Freddo dal dischetto.

Alex Sandro 6 Callejon ha il baffo d'antan così diventa terzino antico e lo stesso fa su Politano. I suoi cross? Guardare e non segnare, però.

Bentancur 6 Una crescita esponenziale di un giocatore quasi completo. Quasi. Perché gli mancano i gol, e in un centrocampo così avaro, sarebbero una benedizione. Fuori Pjanic, va a fare il regista.

Pjanic 5 Come se avesse smarrito il ciak. Il primo violino pare esser ripartito dopo la lunga sosta con le infradito e col sigaro. Nebbia fitta: la schiarita sarà con un altro orizzonte? (dal 73' Bernardeschi 5.5 Entra da mezzala, nell'ennesimo abito tattico cucitogli da Maurizio Sarri. Come col Milan, non incide, anche quando si sposta davanti)

Matuidi 5.5 Al 49' il suo tentativo di conclusione al volo colpisce un tifoso virtuale sugli spalti. Per il resto sostanza, gamba, corsa. Il solito Matuidi, ma con meno intensità.

Douglas Costa 5.5 Il Napoli gioca in un fazzoletto e lui che ha bisogno di galoppare sulle praterie, fatica a giocare solo sulle punte. Fuori condizione, sostituito. (dal 66' Danilo 5.5 Dal suo ingresso il Napoli spinge e si rende pericoloso più volte. Poche colpe, s'intende, ma il rigore rugbistico, quello sì che è un peccato pesante)

Cristiano Ronaldo 5 "Non ne sbaglia due di fila", era il mantra della vigilia. Stavolta Paganini si ripete ma nel male, durante novanta minuti più che terreni.

Dybala 5.5 Una partita brillante, ispirata, anche se negli ultimi metri non riempie mai l'area. Dagli undici metri si fa ipnotizzare da Meret, come da Donnarumma a Doha. Capitale.

Sarri 4.5 Una Juventus irriconoscibile. Dopo la prestazione opaca contro il Milan, una gara dove il Napoli ha meritato la vittoria. Due finali, due sconfitte, dopo Riyad contro la Lazio.