Le pagelle della Juventus - Dybala entra e la decide. CR7 il peggiore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Juventus-Milan 1-0

Szczesny 6.5 - Al 24esimo si rende protagonista di una parata plastica su colpo di testa di Paquetà. Attento e sempre sul pezzo, tiene a bada un Milan insidioso.

Cuadrado 6 - La notizia più bella l'ha data Paratici nel pre-gara: "Il rinnovo è a un passo". Nella partita, meglio quando può spingere anche se non è sulla sua corsia che il Milan crea le occasioni più pericolose.

Bonucci 6.5 - Guida la Juventus in una serata più complicata del previsto, contro un Milan che ha disputato una delle più belle gare stagionali.

De Ligt 6 - Spesso e volentieri ingaggia duelli personali con Piatek e quasi sempre ne esce bene.

Alex Sandro 6 - In difficoltà quando il Milan attacca. Sulla sua corsia, la squadra di Pioli ha spazio per rendersi pericolosa anche perché il brasiliano non ha ricevuto un grosso aiuto da Matuidi. Meglio nel secondo tempo.

Bentancur 6 - Partecipa all'azione del gol, un dettaglio che rende sufficiente una prestazione che fino al gol di Dybala viveva più di ombre che di luci.

Pjanic 6 - Dopo un primo tempo in sordina anche lui cresce di rendimento nella ripresa.

Matuidi 5.5 - Uno dei peggiori del primo tempo: non spinge e non aiuta Alex Sandro. Cresce nella ripresa, ma al 71esimo è costretto a uscire per un problema fisico. Dal 71esimo Rabiot 6 - Entra bene in partita, dà subito un aiuto concreto ai compagni.

Bernardeschi 5.5 - Sarri gli concede un'altra opportunità, ma fatica in questo ruolo. S'intestardisce nelle giocate individuali ed evita quasi sempre la giocata più semplice. Meglio nella marcatura di Bennacer che in fase di possesso. Dal 61esimo Douglas Costa 6.5 - Dà il via all'azione da cui nasce il gol che decide la partita.

Cristiano Ronaldo 4.5 - Prestazione insufficiente. Si muove su tutto il fronte offensivo per far male al Milan, ma a Romagnoli e compagni non fa nemmeno il solletico. Non è al meglio fisicamente e si vede. Mezzo voto in meno per la reazione al momento del giusto cambio: fila dritto negli spogliatoi senza accomodarsi in panchina con i compagni. Dal 55esimo Dybala 7.5 - E' l'uomo partita. La decide con un gesto da campione, con un colpo da biliardo dopo aver eluso la marcatura di Romagnoli. Nel finale miracoloso Donnarummma che gli nega la gioia del gol.

Higuain 7 - Nei primi 55 minuti è l'unico calciatore della Juventus in grado di impensierire i difensori del Milan. Negli altri 39 - con Dybala al posto di Ronaldo - anche per lui la musica cambia: suo l'assist per il gol dell'1-0.