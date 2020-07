Le pagelle della Juventus - Fioccano le insufficienze. Buffon bucato, Higuain fantasma

CAGLIARI-JUVENTUS 2-0

Buffon 4,5 - Se sul tiro di Gagliano può fare davvero poco, su Simeone viene bucato in maniera banale.

Cuadrado 6 - Cerca di dare la superiorità numerica sulla destra, Mattiello comunque lo tiene a bada discretamente. Ci prova con un diagonale che finisce largo.

Rugani 5,5 - Nel primo gol lui non è nella posizione perfetta per contrastare Gagliano, ma anche se la palla fosse sfilata sarebbe arrivata a Simeone appostato a due passi.

Bonucci 5,5 - Cerca di agire da regista basso, ma non c'è poi così bisogno. Il Cagliari cerca di agire quasi sempre di rimessa.

Alex Sandro 5,5 - Davanti si vede poco, dietro deve rintuzzare l'avanzata di Farago' quando sale. Dalla sua parte viene generato il gol dell'1-0.

Bentancur 6,5 - Il migliore del primo tempo, tenta di recuperare il pallone e si fa vedere in zona gol, è autorevole contro gli avversari. Cragno gli dice di no (dal 76' Peeters s.v.).

Pjanic 5,5 - Si fa vedere con una punizione dalla distanza, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta (dal 61' Matuidi 6 - Equilibra il centrocampo).

Muratore 5,5 - L'inizio è incoraggiante, con un tiro da fuori area che impegna Cragno - anche se un pelo troppo centrale. Poi è timido e non fa grande gioco, ci riprova da lontano, ma anche qui non angola (dal 61' Zanimacchia 6,5 - Ci mette la voglia e la tecnica, pur non facendo nulla di trascendentale fino al novantacinquesimo, quando spedisce un missile verso Cragno che para pure questa).

Bernardeschi 4,5 - Non ingrana mai le marce alte, quando c'è da cambiare passo è un diesel.

Higuain 4,5 - Del grande centravanti visto a Napoli ci sono le intuizioni, ma non certo le movenze e la velocità. E forse nemmeno il senso del gol, visto che spedisce alto da posizione discreta (dall'88' Olivieri s.v.).

Ronaldo 5 - Vuole giocare da solo per avvicinarsi a Immobile. Calamita praticamente tutti i palloni, ma non fa la differenza. Vero che Cragno è bravo a mettere i guantoni su tutti i tiri.

Sarri 4,5 - Il gioco della Juventus latita. In Italia contano i risultati ed è anche giusto così. Però la sua squadra non ha brillantezza: è solo in vista del Lione?