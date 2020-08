Le pagelle della Lazio - Immobile è il Re Ciro. Il resto della squadra non ha girato

vedi letture

Risultato finale: Napoli-Lazio 3-1

Strakosha 5.5 - Subisce tre gol e sul primo avrebbe potuto fare qualcosa in più, anche se più del tiro di Fabian Ruiz a beffarlo è la deviazione di Luiz Felipe.

Patric 6 - Serata complicata, contro un Insigne che appena ne ha l'opportunità lo punta e prova a metterlo in difficoltà. Fa quel che può e non sfigura. Dal 63esimo Vavro 5.5 - Nell'ultima mezz'ora si allungano le squadre e lui non riesce ad arginare le trame del Napoli.

Luiz Felipe 5.5 - Il finale di stagione non è stato all'altezza della prima parte: anche stasera è apparso il difensore biancoceleste maggiormente in affanno.

Acerbi 6.5 - Una garanzia per la Lazio, uno dei migliori centrali della Serie A. Chiude in bellezza con una buona prestazione al San Paolo. Dal 63esimo Bastos 5.5 - Come per Vavro, entra quando il Napoli ha tanti spazi a disposizione e può giocare nel modo che gli è più congeniale.

Lazzari 5.5 - Serata difficile perché è il Napoli a fare la partita e lui deve pensare principalmente a difendere, non proprio la sua specialità. Dall'83esimo Lukaku s.v.

Milinkovic-Savic 5.5 - Prestazione ordinaria al termine di una stagione straordinaria: la Lazio è tornata in Champions anche grazie all'ulteriore, definitivo, salto di qualità del centrocampista serbo.

Parolo 6 - Colpevole di aver concesso al Napoli il calcio di rigore del 2-1 ma fino a quel momento non aveva demeritato. Anzi: è stato lui a fare il via all'azione del pareggio firmato Immobile. Dall'87esimo André Anderson s.v.

Luis Alberto 6.5 - Non solo Immobile. Stasera Luis Alberto ha vinto la classifica assist-man in una serata in cui ha giocato bene ma non è risultato decisivo. Una delle poche.

Marusic 6 - In ritardo su Fabian Ruiz in occasione del gol del vantaggio, si riscatta qualche minuto più tardi con l'assist per il gol di Immobile.

Immobile 9 - Il voto è per il record che corona una stagione straordinaria. Stasera ha trovato il gol in occasione dell'unico pallone giocabile nell'area avversaria: istinto, senso della posizione, fiuto del gol. Sul provvisorio 1-1 c'era tanto del repertorio di Re Ciro.

Correa 6 - Qualche strappo, un paio di occasioni a disposizione ma niente di eccezionale. Soprattutto per quelli che sono i colpi a sua disposizione. Dall'87esimo Adekanye s.v.

Simone Inzaghi 6 - Chiude con una serata sottotono, anche dal punto di vista comportamentale.