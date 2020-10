Le pagelle della Lazio - Immobile stecca ancora, Milinkovic-Savic salva Inzaghi

Strakosha 6 - Non è perfetto sulla conclusione vincente di Lautaro, che permette all'Inter di sbloccare il match. Nel finale sbroglia qualche situazione pericolosa.

Patric 6,5 - Passo in avanti notevole rispetto alla sfida contro l'Atalanta. Gioca una grande partita, sempre molto concentrato e attento.

Acerbi 6,5 - Non riesce a contenere Lautaro in occasione della rete del vantaggio nerazzurro. Nella ripresa scala sul centro-sinistra e serve l'assist vincente per Milinkovic-Savic.

Radu s.v.. (Dal 16' Bastos 5,5 - Entra nel momento peggiore, con l'Inter in crescita e in pressione. Qualche sbavatura, Lukaku è un cliente difficile. Dal 46' Parolo 6,5 - Entra in un momento difficilissimo, da centrale difensivo, e mostra un grande senso della posizione).

Lazzari 6,5 - Una furia per 20' sulla fascia destra, peccato solo che gli manchi precisione nell'ultimo passaggio. Sempre cercato dai compagni, anche nella ripresa, dove continua a correre senza sosta.

Milinkovic-Savic 6,5 - Al piccolo trotto per gran parte del primo tempo, è lui che trova Luis Alberto al limite dell'area ed è sempre lui a trovare il pareggio con un perfetto inserimento sul secondo palo.

Leiva 6 - Solito grande lavoro davanti alla difesa, anche se Barella è molto dinamico e non è semplice da contenere. Rimedia con esperienza. (Dall'80 Escalante s.v.).

Luis Alberto 6 - Vidal lo tiene bene per un'ora, poi lo spagnolo cresce, insieme a tutta la Lazio, e comincia a regalare grandi giocate. Ci prova tre volte in pochi minuti, Handanovic tira un sospiro di sollievo. (Dall'80' Akpa Akpro s.v.).

Marusic 5,5 - Hakimi è un avversario ostico e fa fatica a contenerlo. In fase offensiva non dà l'apporto atteso, poi esce a causa di un problema muscolare. (Dal 35' Fares 6 - Bada soprattutto alla fase difensiva, davanti sbaglia un paio di cross).

Correa 5,5 - Non è al meglio della condizione e si vede. Pochi spunti degni di nota, anche se tiene in apprensione la difesa ospite.

Immobile 5 - Resta di nuovo a secco, non riesce mai a tirare verso la porta di Handanovic. Completa la giornata negativa con un cartellino rosso per un'ingenua reazione alla provocazione di Vidal-.

Allenatore: Simone Inzaghi 6,5 - Può prendersela con la sfortuna, che in 45 minuti lo costringe a cambiare tre giocatori. Fa di necessità virtù e alla fine conquista un pareggio prezioso. La condizione ancora non c'è, il bomber resta a secco ma la Lazio ha tante frecce da scoccare.