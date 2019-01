Le pagelle della Lazio - Lulic ingenuo, Immobile sprecone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strakosha 5,5 - Fa da spettatore per quasi tutto il match, non è perfetto sulla conclusione di Dybala che poi viene raccolta da Cancelo.

Bastos 6 - Praticamente perfetto per oltre un'ora, poi si ritrova di fronte Bernardeschi e va in crisi. (Dal 90' Pedro Neto s.v.).

Wallace 6 - Ha una buona occasione nel primo tempo ma dimostra perché di mestiere fa il difensore. Dietro regge bene l'urto degli attaccanti avversari.

Radu 5,5 - In ritardo su Cancelo, che deposita in rete tutto solo dopo la respinta di Strakosha. Per il resto ordinaria amministrazione.

Parolo 6,5 - Schierato nell'inedito ruolo di terzino a tutta fascia, sforna una prestazione di grande personalità e qualità.

Luis Alberto 6,5 - C'è il suo zampino in quasi tutte le azioni pericolose create dalla squadra di casa. Sempre nel vivo del gioco. (Dall'81' Berisha s.v.).

Lucas Leiva 6,5 - Recupera una quantità impressionante di palloni, cuce il gioco e fa ripartire l'azione con qualità. Quando cala, ne risente tutta la Lazio.

Milinkovic-Savic 6 - Fisicamente è dominante, gli manca solo il guizzo vincente.

Lulic 5 - La trattenuta su Cancelo, a palla lontana, è ingenua e costa alla Lazio una sconfitta immeritata.

Correa 6 - Quando si accende sono dolori per la Juve. Duetta bene con Immobile e Luis Alberto, ormai è insostituibile.

Immobile 5,5 - Fa tanto movimento, apre gli spazi per i compagni di squadra ed è sempre un punto di riferimento. Si divora, però, il gol del raddoppio, ed è un errore decisivo. (Dall'83' Caicedo s.v.).