Le pagelle della Lazio - Marusic inesauribile, Immobile emula Ronaldo. Luis Alberto, che perla

vedi letture

LAZIO-NAPOLI 2-0 - 9' Immobile, 56' Luis Alberto

Reina 6 - Prima da ex contro il Napoli, una sfida speciale per lui. Ma non si lascia condizionare dall'emozione: sempre sicuro e attento.

Luiz Felipe 6,5 - Sempre preciso nelle chiusure, riesce a soffrire poco anche per la frazione di gioco in cui sul suo lato c'è un Lozano in forma. Inzaghi lo considera un titolare e stasera s'è visto perché. Dall'85' Patric s.v.

Hoedt 6 - Gli viene detto di giocare da titolare pochi minuti prima del match, causa problema fisico di Acerbi. Nei primi minuti si vede, perché è freddo e macchinoso. Poi cresce col passare dei minuti e porta a casa la prestazione.

Radu 6 - A volte non è del tutto pulito nei suoi interventi, ma si rivela sempre concreto e pragmatico. Bella la chiusura su Petagna nella ripresa.

Lazzari 6,5 - Corre per tutta la partita, andando a combattere su ogni pallone e guadagnando tanti falli importanti.

Milinkovic-Savic 6,5 - Riceve spesso alle spalle di Bakayoko, creando più di un pericolo con i suoi tanti, tantissimi palloni toccati. Meno appariscente del solito, ma ugualmente utile. Dall'85' Akpa Akpro s.v.

Escalante 6,5 - Di base si abbassa e s'avvicina ai centrali per essere il primo a dar luce. Pulisce tanti palloni, gioca facile, sempre a due tocchi. Giocatore funzionale a questa Lazio. Dall'80' Cataldi s.v.

Luis Alberto 7 - Una perla assoluta il suo gol a giro, di prima intenzione, con un destro imprendibile da fuori area. Prima e dopo, a dire il vero, il suo talento s'accende poco. Ma ogni volta che tocca palla sprizza classe da ogni pezzo di destro.

Marusic 7 - "Devo migliorare col sinistro", dice all'intervallo. Ma a guardare il cross morbido per il gol di Immobile siamo già a buon punto. Generoso nelle coperture, segue Politano anche quando quest'ultimo s'accentra. E' già migliorato, verrebbe da dire. Inesauribile.

Caicedo 6,5 - Il suo bolide da fuori alla mezzora dà l'illusione del gol e forse l'avrebbe meritato. Causa l'ammonizione di Koulibaly e risulta fondamentale nella pressione alta, rimpiazzando perfettamente l'infortunato Correa. Dal 67' Muriqi 6 - Entra bene, prende la decisione giusta ad ogni tocco.

Immobile 7,5 - Terzo gol di testa, e che colpo di testa: volo in cielo e torsione perfetta in mezzo a due colossi come Koulibaly e Maksimovic, praticamente emulando quanto fatto da Ronaldo a Parma. Sette gol e due assist nelle ultime sette di Serie A. Capisce sempre in anticipo dove casca il pallone e ci si fionda prima degli altri, una qualità che hanno in pochi: così riesce sempre a smarcarsi. Dopo il gol, mette a referto anche l'assist. Re Ciro manda un messaggio anche a Ronaldo, Lukaku e Ibrahimovic per la classifica cannonieri: ci sono anch'io. Dall'80' Andreas Pereira s.v.

Simone Inzaghi 7,5 - Grazie al lavoro dei quinti di centrocampo mette in difficoltà il Napoli, che non sa come marcarli. Sui calci piazzati, poi, pare aver lavorato piuttosto bene, tant'è che più di una volta sorprendere la retroguardia avversaria. La pressione in avanti funziona, vedere per credere il gol di Luis Alberto. Il suo calcio in verticale la Lazio ce l'ha nel DNA, stasera quasi alla massima espressione.