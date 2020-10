Le pagelle della Lazio - Reina salvatore della patria. Patric, ingenuità che cambia l'inerzia

BRUGGE-LAZIO 1-1 - 14' Correa, 42' Vanaken rig.

Reina 7 - Spiazzato dal rigore, vive un primo tempo quasi da spettatore non pagante. Tiene la baracca salvando su Bonaventure e su un colpo di testa di Rits.

Patric 5 - Ingenuità pazzesca, quella di cinturare in area di rigore Rits durante un calcio d'angolo. In tempi di VAR e in Europa sono cose che paghi. (Dal 46' Pereira 5.5 - Inserimento last minute, non riesce a incidere offensivamente mostrandosi poco preciso e perdendo qualche pallone di troppo. Nel finale ha anche un pallone interessante ma perde l'attimo)

Hoedt 6.5 - Si distingue per qualche buona chiusura e anche nel gioco aereo. Un giallo evitabile per fallo su Bonaventure rischia di cambiare la sua partita, con i veloci belgi che rischiano di metterlo in difficoltà anche se l'olandese ci mette mestiere murandoli il più delle volte.

Acerbi 6.5 - Si divide fra il centro della difesa e la fascia sinistra soffrendo anche lui l'impetuosa crescita avversaria ma riuscendo in più di un'occasione una pezza.

Marusic 6.5 - Specie nel primo tempo dà una mano accompagnando la manovra offensiva. Assiste Correa in occasione del primo gol, serve un bell'assist non sfruttato da Caicedo. Quando il Brugge sale in cattedra il rendimento cala.

Akpa Akpro 6 - Esordio da titolare in una competizione europea, dopo l'ingresso in campo con gol contro il Borussia Dortmund. Qualche volta fuori posizione (ostacola Caicedo in un'azione che poteva portare al gol) si distingue per un buon numero di palloni recuperati.

Parolo 6 - Meglio in fase d'interdizione che in appoggio, dove spreca tanto. Si divide fra difesa e centrocampo aiutando la squadra in un momento di grande sofferenza.

Milinkovic-Savic 6 - Partita di sacrificio per il serbo, che gestisce palla e si distingue anche per qualche buon suggerimento. Qualche amnesia quando c'è da marcare a uomo, ha la palla del 1-2 che spreca.

Fares 5.5 - Partita di grande sacrificio con Diatta che lo tiene basso. Il cartellino giallo a un certo punto lo condiziona, lasciando i belgi liberi di crossare dalla sua corsia. (Dal 56' Muriqi 5.5 - Ci mette di suo la voglia di lottare, ma nei duelli aerei nonostante la stazza non domina e non si vede davanti.).

Caicedo 6 - Un'occasione sprecata, dove si scontra con Akpa Akpro e tanto lavoro sporco per far salire la squadra. Si fa male, è costretto a lasciare anzitempo il campo. (Dal 68' Czyz 6 - Classe 2001, aggregato dalla Primavera. Pochi palloni toccati ma si fa vedere per spirito di sacrificio).

Correa 7 - Molto bene nel primo tempo dove fa girar la testa ai difensori avversari e si inventa letteralmente il gol del vantaggio. Esigenze tattiche lo costringono nel secondo tempo a sacrificarsi di più, togliendogli pericolosità in avanti.