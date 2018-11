Le pagelle della Roma - El Shaarawy vero Faraone. Che talento Kluivert

Olsen 6.5 Poco impegnato, reativo quando chiamato in causa. Nulla può su Defrel.

Florenzi 6 Spinge poco, frenato dal cartellino giallo rimediato nel primo tempo.

Manolas 6 Una buona prestazione che rischia di essere macchiata da un fallo da rigore su Ramirez, dove però è graziato dal VAR e da una giocata di Defrel che lo beffa andando in rete. Ma era ormai troppo tardi.

Juan Jesus 6.5 Toglie il gol a Cristante tornando nel tabellino dei marcatori dopo cinque anni. Per il resto sostituisce molto bene Fazio.

Kolarov 7 Nel primo tempo un suo disimpegno quasi gli costa un autogol ma il palo lo salva. Nella ripresa è scatenato: gran parte del merito del 2-0 è suo con un'accelerazione incredibile. Ci mette lo zampino anche in occasione del terzo gol.

Nzonzi 6.5 Tatticamente indispensabile, dà ordine e la sua fisicità in mezzo al campo si sente.

Cristante 7 Ha l'occasione giocando titolare al posto di De Rossi. La sfrutta alla grande portando praticamente in vantaggio la Roma con uno stacco di testa perfetto per stile e tempismo.

Kluivert 7 Talento straordinario. Dategli tempo e diventerà un pezzo da novanta. Nel primo tempo fa ammattire la difesa blucerchiata e solo il palo gli dice di no. (dall'81' Under sv).

Pellegrini 6.5 Elastico fra centrocampo e attacco: corre, contrasta, rilancia. Dà il la all'azione del 2-0. (dal 79' Zaniolo sv).

El Shaarawy 8 Non lo vedevamo così ispirato in zona gol dal 2012, quando con la maglia del Milan segnava con una continuità impressionante. Apre per l'azione dell'1-0, trova una splendida palombella per il 3-0 e chiude i conti con un gol da rapace dell'area di rigore.

Schick 6.5 Ennesima prestazione insufficiente che di colpo cambia quando traduce in gol lo splendido suggerimento di Kolarov. E se il compito di un centravanti è segnare tanto basta. A maggior ragione se il suo gol chiude virtualmente l'incontro. (dal 68' Dzeko 6 La sua presenza fa felice i fantacalcisti che rischiano di giocare in 10 con la sua panchina. Si merita il voto entrando nell'azione del 4-1).