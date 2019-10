Le pagelle della Roma - Pastore ritorna in auge. Malissimo Kluivert

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

SAMPDORIA-ROMA 0-0

Pau Lopez 6 - Spettatore non pagante per quasi tutta la partita, attento sull'unico tiro in porta ricevuto.

Spinazzola 6 - Jankto non lo impensierisce ed è bravo in fase difensiva.

Mancini 6.5 - Nel finale si oppone a Jankto, evitando il peggio. Gioca con personalità anche davanti a un mostro sacro come Quagliarella. Ottima la cerniera difensiva col compagno di reparto.

Smalling 6.5 - Col passare delle partite si ha la sensazione che la Roma abbia trovato il suo pilastro difensivo. Ci mette mestiere, legge le situazioni anticipantole e dà sicurezza al reparto.

Kolarov 5.5 - Centesima partita con la maglia della Roma, non però una delle migliori. Prova a spingere ma i cross non sono precisi. E le punizioni questa volta non fanno male.

Cristante sv- Si fa male subito e si aggiunge a un'infermeria già intasata. (Dall'8' Pastore 6.5 - Incredibile a dirsi, ma è uno dei migliori in campo. Il piede raffinato non si discute mai, e oggi verticalizza che è un piacere. Gli manca solo il supporto dei compagni di squadra. Sfiora anche il gol con una conclusione dalla distanza).

Veretout 6.5 - Dirige il traffico di centrocampo, concedendosi alcune notevoli aperture. Prende anche coraggio col passare dei minuti avanzando di baricentro.

Florenzi 5.5 - Davanti ha poco spazio a disposizione e sembra fuori ruolo. Non incide.

Zaniolo 6 - A corrente alternata. I sampdoriani lo temono, basti pensare al giallo rimediato dopo cinque minuti da Vieira per fermarlo. Anche Bertolacci è costretto alle maniere pesanti. Quando si accende la lampadina è inarrestabile, come nel finale di gara quando salta mezza difesa in dribbling.

Kluivert 4 - Impalpabile per tutta la partita, riesce nell'impresa di complicare una situazione già intricata per Fonseca con l'espulsione all'86'. Salterà il Milan. Come se non bastasse il numero impressionante di infortuni.

Kalinic 5.5 - Pomeriggio sfortunato: un problema al ginocchio lo mette ko poco prima dell'intervallo, prima viene poco cercato e i rari tentativi di innescarlo non arrivano a destinazione. E il croato risulta ben poco incisivo. (Dal 45'+2 Dzeko 5.5 - L'attenuante c'è: non è in condizione. E si vede. Partita nella quale non riesce mai a essere pericoloso).