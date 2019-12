Le pagelle della Roma - Perotti super. Florenzi non sfrutta l'occasione

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Mirante 6,5: Compie una bella parata nel primo tempo su Liendl e poi si ripete, volando, su Niangbo. Un problema alla spalla lo costringe a uscire anzitempo. (Dal 61' Pau Lopez 6: Entra e subisce il gol del pareggio. Incolpevole).

Florenzi 5,5: Sulla destra arrivano i maggiori pericoli e purtroppo per lui ha anche il demerito di mettere nella propria porta il gol dell'1-1. Va a corrente alternata e nonostante lo spazio davanti a lui si vede troppo poco in avanti. Non è questa la partita che gli permetterà di tornare titolare.

Mancini 5,5: Si perde Niangbo nell'azione dell'1-1 perché affronta la triangolazione con troppa sufficienza. In più di un'occasione pare un po' svagato anche se risulta comunque migliore del compagno di reparto.

Fazio 5: Non giocava da un po' e all'inizio si vede. Piano piano la mette sul fisico con Weissman ma il palo a inizio ripresa lo vede superato dal cross in area piccola. Si perde lo stesso austriaco poco dopo sul gol del 2-2 provando un intervento di piede che non ha senso.

Spinazzola 5,5: Vanitoso nei primi venti minuti quando perde diversi palloni provando a forzare la giocata. Nella ripresa corre meno e si vede poco rispetto al primo tempo. Un paio di sgaloppate interessanti ma non è stata certo la sua miglior partita in giallorosso.

Diawara 6,5: Un motorino dal piede educato in mezzo al campo. La sua crescita è fondamentale per Fonseca. La palla che libera Perotti in area nel gol del 2-1 è deliziosa.

Veretout 6,5: Solita certezza in mezzo al campo, spesso deve chiudere a causa delle maldestre azioni offensive dei suoi compagni.

Under 5: Il primo tempo perde troppi palloni sulla destra mettendo in difficoltà Florenzi e più in generale tutta la retroguardia. Esce tra i fischi dopo una partita incolore anche da un punto di vista offensivo. (dal 67' L. Pellegrini 6: Prova il forcing dopo il pareggio ma non trova mai l'invezione vincente).

Mkhitaryan 6: La palla che libera Dzeko nell'azione del rigore è spettacolare. Poi però non riesce a trovare la via del gol nonostante ci provi più volte. Gli ultimi venti minuti li ha giocati in carenza di ossigeno. La forma migliore è ancora lontana.

Perotti 7: Nel primo tempo è attivissimo e si porta a casa un gol su rigore e un assist perfetto per Dzeko. Un paio di serpentine a tutto campo esaltano l'Olimpico che lo ripaga con scrosci di applausi. Cala alla distanza e dopo il 2-2 Fonseca lo cambia per ottenere più dinamismo in avanti. (Dal 67' Zaniolo 6: Come Pellegrini ci prova sfruttando il fisico e la corsa ma non è fortunato).

Dzeko 6,5 - Il solito bomber di area, si guadagna il rigore del vantaggio dopo pochi minuti. Realizza personalmente il 2-1 grazie all'assist di Perotti, poi è pronto come un falco a indirizzare verso lo specchio il traversone acrobatico di Florenzi: solo il portiere avversario gli nega la gioia del 3-2 ed eventuale vittoria.