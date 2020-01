Le pagelle della Roma - Spinazzola super. Diawara e Mancini insuperabili

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pau Lopez 6,5 - Sbaglia l'uscita nell'azione che porta al gol dell'1-2 di Pandev ma nella ripresa è decisivo su Goldaniga con una super parata e in tante altre occasioni, fino a quella nel recupero su Pandev.

Santon 5,5 - In ritardo su Pandev in occasione della rete del macedone, anche se le colpe sono soprattutto di Pau Lopez. Non eccezionale la sua prestazione a Marassi. (Dall'84' Cetin sv).

Smalling 6 - Sanabria non lo mette in difficoltà e l'inglese si fa sempre trovare pronto. L'affiatamento con Mancini può far dormire sonni tranquilli a Fonseca.

Mancini 6,5 - Prestazione molto positiva per il centrale ex Atalanta. Sempre preciso negli anticipi e la fa da padrone nel gioco aereo. Passare dalle sue parti è molto complicato.

Spinazzola 7 - Entra in campo come se avesse trascorso una settimana normale. Le storie di mercato non lo hanno distratto e la Roma spera di poter puntare con continuità su di lui nella seconda parte della stagione. Decisivo nel propiziare la rete del raddoppio

Diawara 6,5 - Nel primo tempo si fa vedere anche in avanti. La sua crescita continua e la Roma si gode le sue geometrie in mezzo al campo. Decisivo anche negli interventi difensivi.

Veretout 5,5 - Più opaco del solito in mezzo al campo. A differenza del suo compagno di reparto fa fatica a tenere i ritmi alti. (Dal 73' Cristante 6 - Mette ordine nel finale).

Under 7 - Suo, anche se fortunoso, il gol che sblocca la partita. Nel primo tempo svaria sia a destra che a sinistra e mette in seria difficoltà la difesa del Genoa. Nella ripresa si vede meno ma la sua prova è comunque più che sufficiente. (Dall'88' Bruno Peres sv).

Pellegrini 6,5 - Sempre al centro del gioco giallorosso, tocca tantissimi palloni e la sua qualità emerge sempre. Importante anche sui calci piazzati: la Roma non può fare a meno di lui.

Kluivert 5,5 - Non positiva la prova dell'olandese che ha faticato molto a rendersi pericoloso. Tra gli attaccanti della Roma è certamente il peggiore.

Dzeko 6,5 - Nel primo tempo sfiora il gol con un colpo di testa su cross di Spinazzola, poi si vede poco dalle parti di Perin, fino al 75' quando non sbaglia a tu per tu con il portiere rossoblù.