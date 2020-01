Le pagelle della Samp - Attacco disastroso. Sorpresa Chabot: il migliore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Audero 6,5 - Attento per tutta la partita, non fa miracoli ma si fa sempre trovare pronto. Insieme a tutta la retroguardia blucerchiata è stato protagonista a San Siro.

Bereszynski 6,5 - Se la deve vedere prima con Calhanoglu e poi con Leao e riesce ad avere la meglio con entrambi. Nel finale chiude alla grande sul portoghese, consentendo ai suoi di tornare a Genova con un punto prezioso.

Chabot 7 - Salvataggio clamoroso e da difensore vero al 39' su Suso. Un gigante nella difesa della Samp e non va in difficoltà neanche dopo l'ingresso di Ibrahimovic. Davvero ottima la sua prestazione a San Siro. È lui il migliore dei blucerchiati a San Siro.

Colley 6,5 - Insieme al suo compagno di riparto crea una vera e propria diga davanti ad Audero. Più che sufficiente la sua prova con gli attaccanti del Milan che non sono riusciti a sfondare.

Murru 6 - Prezioso in copertura, prova anche a dire la sua in fase offensiva. Suso è, sulla carta, un cliente scomodo ma il laterale blucerchiato non lo ha sofferto praticamente mai.

Linetty 6,5 - Quantità e qualità in mezzo al campo: non tira mai indietro la gamba e spesso prova anche ad arrivare dalle parti di Donnarumma. Tra i più positivi in campo nella formazione di Ranieri.

Vieira 6 - Prezioso in fase di interdizione e nel secondo tempo per poco non riesce a segnare. La sua fase di crescita è continua e Ranieri fa bene a puntare su di lui preferendolo a molti suoi compagni.

Thorsby 6,5 - Ottima condizione fisica per il centrocampista blucerchiato che soprattutto nel primo tempo ha dato molta mano in fase difensiva. Mette soprattutto quantità ed è ciò che gli chiede Ranieri.

Ramirez 6 - La sua partita dura poco meno di 30 minuti poi è costretto a uscire per un problema al ginocchio. Solo un tiro dal limite deviato sul fondo per l'uruguaiano che si è arreso e non ha potuto dare il suo contributo per due terzi della sfida. (Dal 30' Depaoli sv. Dal 42' Jankto 5,5 - Poco dopo l'ingresso in campo segna il gol del vantaggio blucerchiato ma l'arbitro annulla giustamente per fuorigioco di Gabbiadini. Per il resto non incide come vorrebbe).

Gabbiadini 5 - Se la Samp non è uscita da San Siro con i tre punti le colpe sono soprattutto sue. Clamorosa la palla gol fallita a inizio ripresa con un rigore in movimento calciato addosso a Donnarumma.

Quagliarella 5 - La sua stagione continua a essere nera e a San Siro non è riuscito praticamente mai a rendersi pericoloso. Nel suo pomeriggio ha comunque corso molto aiutando i compagni ma da lui tutti si aspettano molto di più. (Dall'85' Ekdal sv).