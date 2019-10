Le pagelle della Sampdoria - Gabbiadini si salva. Quaglia e difesa flop

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

BOLOGNA-SAMPDORIA 2-1 - 48' Palacio (B), 64' Gabbiadini (S), 78' Bani (B)

Audero 6 - Salva il salvabile e quasi arriva sulla conclusione precisa di Palacio. Bani tira da pochi passi e nulla può.

Bereszynski 5 - Perde il confronto con Palacio, più abile e smaliziato. E Krejci per tutto il primo tempo imperversa dalle sue parti.

Colley 5.5 - Evita il vantaggio del Bologna dopo pochi minuti, salvando su Dzemaili. Nella ripresa col Bologna in forcing va in difficoltà.

Murillo 5.5 - Incerto in alcune occasioni, con Palacio che lo mette spesso in difficoltà.

Murru 5 - Il primo gol bolognese parte dalla sua fascia. In occasione del 2-1 perde il confronto con Bani.

Leris 5 - Preferito a Rigoni, fatica nel corso del primo tempo. Krejci è il giocatore che tocca più palloni e sfonda spesso dalle sue parti. Ranieri lo richiama spesso, poi lo boccia. (dal 46' Depaoli 5.5 - Meno peggio del compagno di squadra, incide tuttavia poco).

Vieira 6 - Qualche buona intuizione in fase di manovra, dà qualità in mezzo al campo.

Bertolacci 5.5 - Un passo indietro rispetto alla partita contro la Roma. Rincorre l'avversario, non riesce a contribuire alla mnanovra offensiva. (dal 46' Ekdal 5.5 - Non riesce a dare incisività alla manovra).

Jankto 5.5 - Un acuto nel primo tempo con una conclusione in porta, ma è troppo poco. È troppo leggero e quando la Samp deve recuperare Ranieri decide di toglierlo (Dal 61' Caprari 5.5 - Non riesce quasi mai a rendersi pericoloso).

Gabbiadini 6.5 - Un gol capolavoro e un palo. Dimostra di poter risolvere una partita quando è in vena. Il problema è il resto della squadra.

Quagliarella 5 - Una volée nel primo tempo, quasi trasformata in rete da Gabbiadini. L'occasione gol a inizio ripresa, Skorupski gli dice di no. Da lì in poi i difensori bolognesi lo annullano.