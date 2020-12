Le pagelle della Sampdoria - Gol e assist per Jankto, Quagliarella entra e timbra. Ekdal ovunque

vedi letture

SAMPDORIA-CROTONE 3-1 - 26' Damsgaard (S), 36' Jankto (S), 45'+1' Simy (C), 65' Quagliarella

Audero 6 - Il Crotone lo impegna poco ma lui è sempre attento sui palloni che arrivano dalle sue parti. Nulla può sul calcio di rigore trasformato da Simy ma salva in uscita sulla carambola che vede protagonisti Tonelli e Reca. Reattivo anche sulla conclusione sempre dell’esterno del Crotone.

Ferrari sv - Costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena sette minuti per un problema muscolare (Dal 7’ Thorsby 6,5 - Entra a freddo in un ruolo non suo. Ci mette il fisico e la sua generosità correndo come sa per frenare l’uomo migliore del Crotone ovvero Reca).

Tonelli 7 - Gioca molto stretto sulle punte del Crotone cercando di metterci la sua fisicità. Bada molto al sodo quando rinvia cercando spesso la profondità per le punte.

Colley 6,5 - Il suo duello con Simy è molto avvincente e molto fisico. Fa a sportellate con l’avversario senza concedere palle gol all’attaccante nigeriano della formazione di Stroppa.

Augello 6,5 - Si sgancia meno rispetto al solito prediligendo di più la fase difensiva. Dalla sua parte Pedro Pereira spinge poco e non riesce a prendere il fondo per ansare al cross.

Jankto 7 - Prima disegna una traiettoria perfetta che Damsgaard deve solo spingere in rete. Poi raccoglie un suggerimento del danese che La Gumina ha sbucciato per il gol del raddoppio.

Ekdal 7 - Va molto alto a pressare gli avversari e costruisce l’azione. Si fa sempre trovare al centro del campo pronto per innescare la manovra blucerchiata. Ingenuo quando abbatte Reca in area per il gol che riapre il match ma si fa perdonare sfornando l’assist di testa per il 3-1 di Quagliarella.

Adrien Silva 6,5 - Qualche volta eccede di sicurezza perdendo qualche pallone di troppo ma la qualità c’è e si vede. Non sarà ancora al top ma per il centrocampo blucerchiato basta (Dal 90' Yoshida sv).

Damsgaard 7 - Si fa trovare al posto giusto al momento giusto realizzando il più facile dei tap in in occasione del vantaggio della Samp. Si muove, fa vedere degli ottimi spunti e da uno di questi nasce il raddoppio (Dal 90' Candreva sv).

Verre 6 - Insegue l’avversario e non si risparmia. Non sempre le sue giocate vanno a buon fine venendo recuperate dalla retroguardia del Crotone (Dal 69’ Ramirez 6 - Positivo il suo ingresso in campo, tiene bene il pallone e aiuta i compagni).

La Gumina 6 - Lotta, combatte e offre ai compagni un’opportunità per rifiatare e salire tenendo il pallone. Da una sua conclusione tentata nasce la rete del 2-0 firmata da Jankto (Dal 69’ Quagliarella 7 - Entra e dopo cinque minuti si fa trovare prontissimo sulla spizzata di Ekdal sul secondo palo per segnare la rete del 3-1. Segnerebbe una doppietta ma la rete viene annullata dal VAR).

Ranieri 7 - Conferma in blocco la squadra che ha vinto a Verona lasciando in panchina Quagliarella e il rientrante Candreva. La sua squadra gioca bene, si difende con compattezza e punge quando deve raccogliendo tre punti importanti per mettere fieno in cascina.