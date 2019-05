Le pagelle della SPAL - Bene Fares e Vicari, in ombra Valoti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

SPAL-MILAN 2-3 - 18' Calhanoglu, 22' e 65' rig. Kessié, 28' Vicari, 53' Fares

Viviano 6 - Tre gol subiti, ma anche almeno due interventi degni di nota.

Cionek 5.5 - Suo l'assist per il gol di Fares, ma anche l'errore sul rigore di Kessie. Prova tra luci ed ombre. (dal 77' Floccari 6 - Sfiora il pari, ma la traversa gli dice di no)

Vicari 6 - Corona una stagione positiva segnando un bel gol di testa. In difesa contiene Piatek come può.

Bonifazi 5.5 - Non riesce ad essere incisivo nei momenti chiave del match. Anche in altre circostanze non è sicuro.

Lazzari 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino alla fine.

Valoti 5.5 - Poca qualità in mezzo al campo. Tra Kessie e Bakayoko soffre non poco il loro dinamismo. (dal 72' Jankovic s.v. - )

Murgia 6 - Suo l'assist su calcio piazzato per Vicari. In mezzo al campo tra alterne fortune. (dal 90' Simic s.v. - )

Kurtic 5.5 - A corrente alternata, sufficiente nella prima parte, cala nel finale. Non al meglio e si vede.

Fares 6.5 - Nella ripresa prima l'errore, poi la gioia: si mangia un gol fatto, poi rimedia. In mezzo qualità e quantità.

Antenucci 5.5 - Qualche giocata e poco più. Non tanti i palloni realmente giocabili.

Petagna 6 - Una bella conclusione, lotta tra Romangoli e Musacchio, ma deve arrendersi. Comunque la sua miglior stagione: 16 reti e una nuova dimensione.