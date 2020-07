Le pagelle della SPAL - Sala e Missiroli, che errori. Di Biagio, perché Petagna così tardi?

Sampdoria - SPAL 3-0

12' e 45'+3' Linetty; 45' Gabbiadini

Letica 5 - Sembra sorpreso sia sul vantaggio di Linetty, che sulla punizione di Gabbiadini: di pietra sul primo, in ritardo sul secondo gol. Due incertezze che, sommate, assieme danno il risultato di un errore pieno. Più che altro costano due gol.

Cionek 5,5 - Copre le spalle di Strefezza, giocando da terzo "e mezzo" della retroguardia estense. Quasi nulla sul fronte d'attacco, si concentra a difendere. Qualcosa, però, concede comunque.

Vicari 5,5 - Non ha colpe evidenti in nessuna delle tre reti sampdoriane, anche se in generale è il reparto arretrato spallino a dare idea di ballare troppo. Lui compreso: è tra gli assenti nell'azione del 3-0.

(dal 60' Salamon 6 - Ingresso in campo da parte sua nel momento in cui la Sampdoria di fatto, realizzando che il 3-0 non sarebbe più stato più recuperabile, allenta la pressione. Questo gli rende facile la vita).

Bonifazi 5,5 - Come per Vicari, discorso simile. In nessuna delle tre reti della SPAL ci sono sue dirette responsabilità, ma il pallone offerto da Ramirez per la doppietta di Linetty attraversa anche la sua zona. E lui non c'era. Più sicuro nel resto della gara.

Strefezza 6 - Il più pericoloso dei suoi nell'arco dei primi 45 minuti: impegna Audero con un colpo di testa, e poi poco più tardi non inquadra lo specchio. Nel secondo tempo, invece, pur crescendo complessivamente il livello degli spallini, rimane sempre a metà strada.

Dabo 5 - L'ex Fiorentina viene colpito duro ad inizio partita da Bertolacci, causando il giallo dell'avversario. Tante imprecisioni e palloni persi nella sua prima frazione, lascia il campo all'intervallo.

(dal 46' Valdifiori 6 - Dà sicuramente ordine e tempi diversi di palleggio, oltre che aumentarne la qualità, per la sua squadra. Vero che la Sampdoria nell'intervallo probabilmente ha iniziato a premere sul freno, e questo l'ha facilitato).

Missiroli 5 - Deve dare equilibrio al reparto centrale, non ci riesce. In fase di possesso apporto scarso, poco lucido nel senza palla: concede la punizione del 2-0 alla Samp stendendo Ekdal, poi un suo svarione manda Linetty verso la porta per la doppietta.

Murgia 6 - Agisce in una zona quasi indefinita sulla sinistra, svolgendo spesso un doppio ruolo mezzala-interno. Tra i migliori dei suoi: le azioni più pericolose dei suoi tra primo e secondo tempo, vedono la sua presenza sia da assist-man che in prima persona.

(dal 78' Tunjov s.v.)

Sala 5 - Da ex dell'incontro, fornisce alla Samp un involontario assist per il vantaggio. Bravo anche Linetty nell'esecuzione, ma il suo rinvio è rivedibile. Spinta offensiva pari a zero, la sua prestazione è macchiata imprescindibilmente dall'errore.

Floccari 5 - Ci mette tutta la buona volontà del mondo, ma non è una serata come l'ultima col Milan. Pochi palloni, non si rende mai pericoloso e causa anzi la punizione poi trasformata in gol da Gabbiadini. Lascia il campo a Petagna.

(dal 60' Petagna 6 -Viene da chiedersi perché Di Biagio l'abbia inserito in campo solamente a mezz'ora più recupero dalla fine. In questo poco tempo a lui concesso sfiora due volte il gol: prima stampandosi sul palo, poi spedendo fuori di un soffio).

Cerri 5,5 - Partita complicata, è ben tenuto d'occhio dalla coppia centrale sampdoriana, che conosce bene le sue armi fisiche. Un paio di volte genera situazioni potenzialmente interessanti di sponda, ma non si avvicina alla sufficienza.

(dal 69' Castro 6 - Il suo ingresso è di discreta fattura, e aiuta la sua squadra a provare ad abbozzare una reazione migliore. Mette in campo quella rapidità che era mancata fin lì negli interpreti offensivi della SPAL).

All. Massimo Mutarelli (Luigi Di Biagio) 5 - Una domanda su tutte: perché Petagna è entrato così tardi? Comprensibili le scelte di turnover e di ragionamento sulla stanchezza dei calciatori, ma l'arma in più della SPAL è lui, e senza si sente la mancanza. Eccome. Non è un caso che dal momento del suo ingresso il gol si avvicini sensibilmente. Peccato che tre situazioni, ciascuna di per sé rivedibile, costino carissime ai suoi ragazzi.