Le pagelle dello Spezia - Chabot stacco imperioso. Agoumé che impatto, Terzi che ingenuità

Risultato finale: Parma-Spezia 2-2

Provedel 6,5 - Gioca molto alto uscendo al limite dell’area di rigore. Prova il miracolo sul colpo di testa di Kurtic ma nulla può sulla ribattuta di Gaglolo. Attento in uscita su Karamoh nella ripresa, provvidenziale nel finale sempre sul numero 10 ducale. Incolpevole sul rigore finale di Kucka.

Sala 6 - Si sgancia molto sulla corsia di destra nel tentativo di trovare i cross per la testa di Nzola. In difesa soffre qualcosa su Gervinho ma alla fine riesce comunque a guadagnarsi una piena sufficienza (Dal 53’ Ferrer 5,5 - Fatica a contenere la rapidità di Karamoh, graziato dal numero 10 del Parma su un suo errore nella fase difensiva).

Chabot 7 - Trova il suo primo gol da giocatore dello Spezia nello stesso stadio, la porta era diversa, in cui aveva trovato la prima gioia in Serie A. Si libera di Gagliolo con mestiere e supera Sepe con uno stacco imperioso.

Terzi 5,5 - Gervinho e Cornelius sono due clienti scomodi ma il capitano spezzino ci mette esperienza e decisione per frenarli rischiando poco. Rovina tutto con un intervento in ritardo su Cornelius che costa alla sua squadra due punti.

Bastoni 6,5 - Si sgancia spesso sulla corsia di sinistra cercando anche l’area di rigore per provare a creare grattacapi a Sepe (Dal 62’ Dell’Orco 6 - Entra bene in partita disputando una buona mezzora).

Bartolomei 6 - Corre, lotta e combatte come sempre aiutando anche la retroguardia quando il Parma preme. In ritardo però su Gagliolo in occasione del gol del 2-1.

Agoumé 6,5 - Prima in A con la maglia dello Spezia ma il giovane 2002 non sente per niente l’emozione. Decisiva la sua pressione sul numero 33 ducale da cui nasce il 2-0, sfortunato quando nella ripresa colpisce il palo su una sua bella conclusione.

Pobega 5,5 - Pronti, via e viene ammonito dal direttore di gara. Gestisce il giallo però con ordine rischiando poco ma è troppo timido in certi frangenti (Dal 53’ Estevez 6 - Si presenta al nuovo pubblico con un palo che avrebbe meritato maggior fortuna).

Agudelo 6,5 - Trova la sue seconda rete in Serie A, la prima con la maglia dello Spezia. Riceve un passaggio di Nzola e scarica alle spalle di Sepe una conclusione potente (Dal 62’ Verde 6 - Pressa i portatori di palla del Parma e aggredisce la profondità quando la sua squadra spinge. Si iscrive anche lui alla lista dei calciatori che hanno colto il legno)

Nzola 6,5 - Gioca molto per i compagni e fa a sportellate con la difesa del Parma. Va vicino in più occasioni al gol, decisiva la sponda per la rete del 2-0 di Agudelo. Va vicino al doppio assist ma Estevez coglie il palo (Dall’81’ Piccoli sv).

Gyasi 6 - Corre molto e viene spesso cercato dai compagni di squadra. Prova a cercare l’acuto ma non è fortunato nella conclusione.

Italiano 7 - Il suo Spezia viene beffato solo nel recupero ma gioca bene e meriterebbe maggior sorte specie per i tre pali colpiti. Si vede sempre di più la sua mano.