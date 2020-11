Le pagelle di Acerbi - Terzino aggiunto che sforna cross. "Benevolo" sul gol di Dzyba

Fra i miglio della Lazio nel successo di ieri contro lo Zenit San Pietroburgo c'è sicuramente Francesco Acerbi. Schierato da esterno sinistro della difesa a tre l'ex Sassuolo non solo agisce in maniera ottima in fase di contenimento, TMW non a caso scrive che "Malcom non la vede mai", ma si trasforma, come scrive Il Messaggero in un "terzino aggiunto". Dai suoi piedi, riporta Tuttosport "partono almeno tre cross vincenti" "Benevolo" per il Corriere dello Sport sul gol concesso a Dzyuba anche se la sensazione che sia "più una prodezza che una mancanza" dello "stantuffo" della retroguardia laziale. In sintesi: una "prestazione di sostanza" come recita La Gazzetta dello Sport.

LE PAGELLE DI FRANCESCO ACERBI

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 6