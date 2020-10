Le pagelle di Caputo - Vivacchia per 60 minuti, poi si scatena. Voti alti ma c'è un 6

Non poteva mancare la sua firma nel pirotecnico 4-3 con cui il Sassuolo sbanca il Renato Dalll'Ara. Il secondo posto della squadra neroverde porta la firma di Francesco Caputo, davvero implacabile in area di rigore e fondamentale uomo-squadra: gol e assist ancora una volta, a testimoniare quanto l'attaccante pugliese sia un punto di riferimento e un giocatore completo. La sua prestazione non può che essere positiva, anche se arriva un 6 da parte della Gazzetta dello Sport, così motivato. "Una palla vera, un gol. I veri bomber fanno così". Nella sua partita c'è però tanto altro, dall'assist per Djuricic ai movimenti intelligenti. "Sembra vivacchiare per 60 minuti, poi diventa fondamentale", sottolinea TMW.

Tuttomercatoweb.com 7,5

La Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 7