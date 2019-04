Le pagelle di Correa - Danza col pallone. Ha segnato il gol più atteso

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Man of the match. Joaquin Correa è il giocatore che ieri sera a San Siro ha spedito la Lazio in finale di Coppa Italia. "Il gol dell'orgoglio, il più atteso, il più invocato", scrive il 'Corriere dello Sport' che premia il 'Tucu' con un otto in pagella, il migliore in campo.

"Quella puntata che passa sotto le gambe di Reina stravolge ogni tipo di giudizio: perché alle serpentine magiche aggiunge il timbro della vittoria e della qualificazione alla finale", scrive 'Lalaziosiamonoi'. La 'Gazzetta dello Sport' mette in evidenza che il gol è arrivato dopo due grandi interventi di Reina.

Questo, infine, il giudizio di TMW: "Danza con il pallone, quasi portandosi via il diretto avversario. Reina in due occasioni è straordinario e gli nega il gol, al terzo tentativo trova l'imbucata".

Le pagelle di Joaquin Correa

TMW - 7.5

Gazzetta dello Sport - 7.5

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 7.5

Corriere della Sera - 7.5

Repubblica - 7

Lalaziosiamonoi - 7.5