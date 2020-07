Le pagelle di Iachini - Al Tardini c'è tanto di suo. La squadra lo segue nonostante il mercato

Come scrive il Corriere dello Sport quella di Parma per Giuseppe Iachini "E' la partita che ogni allenatore sogna di vincere, perché c'è tanto di suo". Il tecnico della Fiorentina, infatti, sorprende tutti lasciando Chiesa in panchina insieme a Lirola scommettendo su Cutrone e Venuti. I viola al Tardini sfoderano una "prova di qualità e grande attenzione fisica", scrive Tuttosport; "disegna una squadra logica - è il pensiero de La Gazzetta dello Sport -, senza fronzoli, e si rialza". Una vittoria anche in chiave mercato "con la squadra - come scrive TMW - che lo segue nonostante le continue voci di addio".

LE PAGELLE DI GIUSEPPE IACHINI

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5