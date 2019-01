L'avventura di Filippo Inzaghi a Bologna si è chiusa nel modo peggiore. La debaclé al Dall'Ara contro il Frosinone mostra il lato peggiore di una squadra senza capo ne coda. Per il tecnico fioccano le insufficienze: dal 3 di Tuttosport, al 4 de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport. Spicca però il clamoroso 0 assegnato all'allenatore dal Corriere di Bologna che nell'analisi del suo operato scrive: "Roba da esame di riparazione in quella Coverciano dove lui avrebbe voluto mandare chi eccepiva sulle sue scelte. Il finale peggiore di un allenatore che ha dato zero".

Le pagelle di Filippo Inzaghi

La Gazzetta dello Sport 4

Tuttosport 3

Corriere dello Sport 4

Corriere della Sera 5

Corriere di Bologna 0