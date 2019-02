© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Frank Kessié è stato fra i protagonisti del rotondo successo del Milan contro l'Empoli. Il colpo sotto che vale il 2-0 è da applausi. Entra anche nell'azione del vantaggio con la sua apertura per Calhanoglu. Stoico nel primo tempo, dove gioca praticamente per metà della prima frazione stordito da uno scontro di gioco. L'ivoriano prende tre 7 in pagella e due 6.5. Quattro gol in campionato e soprattutto una crescita sempre più evidente

I VOTI

Tuttomercatoweb: 7

MilanNews: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6.5

Tuttosport: 6.5