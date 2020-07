Le pagelle di Pinamonti - Freddo e lesto sull'errore dal dischetto. Gol che pesa

Se il Genoa acciuffa il pareggio a Udine è merito di Andrea Pinamonti. L'attaccante entra a gara in corso e si piazza sul dischetto al 97' per "uno dei rigori più pesanti della sua carriera" scrive TMW nell'attribuirgli 6,5 in pagella. Il primo tiro, però, non ha fortuna, mentre sulla ribattuta di Musso è lesto a spedire la palla in rete. "Un rigore in due tempi che pesa" scrive La Gazzetta dello Sport. L'ex Inter si dimostra "freddo" secondo Tuttosport.

LE PAGELLE DI ANDREA PINAMONTI

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6