Le pagelle di Pjanic - Governa in mezzo, tocca più di 100 palloni

Potrebbe sembrare rinfrancato dal passaggio al Barcellona, Miralem Pjanic, dopo un periodo di oscurità che probabilmente lo ha minato in alcune certezze. Tocca molti palloni - un centinaio - e dà il via al gol di Cristiano Ronaldo. Non spedisce in profondità, smista con buona lena e riesce a governare il centrocampo. Non esce dalla partita.

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5