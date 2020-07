Le pagelle di Ronaldo - È impalpabile, fallisce l'aggancio a Immobile

Partita complicata per la Juventus, altrettanto per un Cristiano Ronaldo che è impalpabile e non si fa vedere in nessuna circostanza. Situazione simile all'Atalanta, ma con la differenza di non avere due rigori per potere sbloccarsi positivamente. Fallisce l'aggancio a Immobile - anche lui in serata no - nella classifica cannonieri, ma più in generale non è all'altezza della sua fama. Sbaglia due gol, prima trovandosi di fronte Chiriches e poi Consigli.

LE PAGELLE DI RONALDO

TuttoMercatoWeb: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 5