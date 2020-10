Le pagelle di Sirigu - Stavolta non regala miracoli, ma gol agli avversari. È irriconoscibile

vedi letture

In tantissime occasioni era riuscito a mascherare i difetti del Torino con parate super, che avevano evitato dolorose sconfitte. Ieri, però, è incappato nella classica "giornata no" ed è sprofondato insieme ai compagni di squadra. Salvatore Sirigu è stato protagonista in negativo nella sfida contro il Cagliari: "non regala miracoli, ma gol agli avversari", scrive il Corriere dello Sport senza usare mezzi termini. Più morbido il giudizio de La Gazzetta dello Sport , che sentenzia "anche ai più bravi capita di sbagliare". La valutazione finale, però, è unanime: 5 in pagella.

Tuttomercatoweb.com 5

La Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5