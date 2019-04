Tutti d'accordo sulla prestazione di Thomas Strakosha. Il 7 è il voto scelto dai principali quotidiani. "Decisivo" è l'aggettivo che guadagna da Il Messaggero. "Una parata fondamentale per rilanciare le ambizioni Champions" scrive LaLazioSiamoNoi, in riferimento al calcio di rigore che, come evidenzia Tuttomercatoweb: "È stato parato dal portiere più che sbagliato da De Paul".

Tuttomercatoweb: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 7

LaLazioSiamoNoi.it: 7