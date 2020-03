Le pagelle di Udinese-Fiorentina: difese quasi perfette, Chiesa prova il colpaccio al 93'

vedi letture

(Udinese-Fiorentina 0-0)

UDINESE

Musso 6,5 - Brividi freddi sul sinistro di Milenkovic che si infrange contro il palo, poi è sempre attento quando viene chiamato in causa.

Becao 6,5 - Altra ottima prestazione per il difensore brasiliano, rinato nelle ultime giornate dopo un lungo periodo di appannamento. È autore di diverse chiusure provvidenziali.

Troost-Ekong 6 - Una certezza nella difesa friulana, non lascia molti spazi agli attaccanti ospiti.

Nuytinck 6,5 - Si fa apprezzare per personalità e qualche giocata individuale, sempre attento e concentrato.

Stryger Larsen 6 - Meno aggressivo del solito, ma non lascia molti spazi agli avversari.

De Paul 6,5 - Si accende soprattutto nella ripresa e si rende protagonista di alcune giocate molto interessanti.

Jajalo 6 - Poco appariscente ma fondamentale nel dare equilibrio alla squadra, soprattutto nei momenti difficili. (Dal 70' Fofana 6 - Buon ingresso, dà vivacità a un centrocampo che stava soffrendo).

Mandragora 6,5 - Nel primo tempo è tra i più pericolosi, spina nel fianco della difesa ospite. Più timoroso nella ripresa, ma fondamentale in fase di copertura.

Sema 6 - Prestazione a due facce: dopo un buon primo tempo, in cui dà grandi grattacapi a Lirola, cala vistosamente nella ripresa. (Dall'82' Zeegelaar s.v.).

Okaka 5,5 - Combatte come un leone, pulisce tante volte l'area, ma ha sulla coscienza l'occasione di testa sprecata alla mezzora.

Nestorovski 5,5 - Tanto lavoro sporco, sempre al servizio della squadra. Davanti, però, non si vede mai. (Dal 62' Lasagna 6,5 - La sua velocità dà filo da torcere a Pezzella e soci, Dragowski disinnesca una conclusione dal limite).

Allenatore: Luca Gotti 6,5 - Quarto pareggio consecutivo, ma l'Udinese è una squadra in cui si vede la mano del tecnico: tutti sanno cosa fare, i movimenti sono sincronizzati. Si avverte, però, la mancanza di un vero bomber, che capitalizzi la mole di gioco prodotta.

FIORENTINA

Dragowski 6 - Risponde presente nelle rare volte in cui viene chiamato in causa. Ordinaria amministrazione.

Milenkovic 6,5 - Gli avversari trovano un muro davanti. Nel primo tempo sfiora la rete colpendo il palo con un sinistro magistrale.

Pezzella 5,5 - Il capitano va spesso in difficoltà, sia a tenere fisicamente Okaka che a contrastare la velocità di Lasagna.

Caceres 7 - Prestazione di grande spessore dell'ex Juventus, straordinario nelle chiusure e in marcatura. Nessuno riesce a passare.

Lirola 5,5 - Comincia bene e mette in apprensione Musso, poi soffre tanto Sema e il raddoppio di Mandragora. Nel finale si riscatta parzialmente.

Duncan 5,5 - Perde un paio di palloni sanguinosi nel primo tempo. Nella ripresa resta in campo nonostante un colpo subito al termine della prima frazione ma non è lucido quando deve concludere.

Badelj 5 - Qualche errore di troppo in fase di impostazione e un paio di palle perse in posizione molto pericolosa. Iachini gli concede una chance che il croato non sfrutta a dovere. (Dall'87' Pulgar s.v.).

Castrovilli 6 - Qualche lampo di classe, crea un paio di presupposti pericolosi, anche se non è continuo.

Igor 6 - Pulito, si limita a controllare le incursioni degli avversari e a sbagliare il meno possibile. (Dal 72' Cutrone 5,5 - Poco deciso su un paio di situazioni favorevoli, non riesce a incidere come aveva fatto col Milan).

Chiesa 6 - Il solito combattente, rincorre tutti e macina chilometri. Nel finale rischia di far saltare il banco, Musso gli nega la gioia del gol.

Vlahovic 5,5 - Meno brillante rispetto ad altre uscite. Non riesce a smarcarsi dai difensori avversari e a creare pericoli dalle parti di Musso.

Allenatore: Giuseppe Iachini 6 - L'impressione è che, a volte, la Fiorentina non riesca a sfruttare tutto il proprio potenziale perchè troppo timorosa. La qualità c'è e lo dimostra soprattutto una ripresa in quasi totale controllo, ma manca sempre qualcosa per fare il salto di qualità.