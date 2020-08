Le parole di Koeman che hanno convinto Messi a dire addio: "Basta privilegi"

Secondo quanto riporta Olè in Argentina, uno dei motivi che hanno spinto Lionel Messi a comunicare la volontà di lasciare il Barcellona è stato il colloquio che si è tenuto negli scorsi giorni con il nuovo tecnico dei catalani Koeman. L'allenatore, rivolgendosi all'argentino, avrebbe dichiarato: "I privilegi in rosa sono finiti, devi fare tutto per la squadra. Sarò inflessibile, devi pensare alla squadra". Un discorso che avrebbe turbato profondamente la Pulce, convinto di aver sempre dato il massimo per i blaugrana.