Le prime 10 di Pirlo a confronto con Sarri-Allegri. Meglio solo nei gol, pesano le vittorie mancate

Storie diverse, percorsi diversi. Però è interessante mettere a paragone la Juventus di Andrea Pirlo, che vince meno delle altre dei predecessori, e quelle di Maurizio Sarri e di Massimiliano Allegri. Dieci gare in esame, come quelle da professionista per l'ex regista della Nazionale, per adesso un ko in Champions con il Barcellona, Sarri non aveva mai perso mentre il livornese sì, due volte, e sempre in Europa ma contro l'Atletico Madrid e con l'Olympiacos. A pesare sulla bilancia a favore dell'inizio di Allegri i gol presi: solo quattro in dieci partite, dall'altra parte con Pirlo la Juventus segna come non mai. Però i pareggi sono quattro e le vittorie solo cinque a differenza delle sette e otto dei suoi due predecessori. Troppo poco, ancora, nei numeri e nei risultati, che alla fine contano alla Juventus più che altrove.

Andrea Pirlo

Juventus-Sampdoria 3-0

Roma-Juventus 2-2

Juventus-Napoli 3-0

Crotone-Juventus 1-1

Dinamo Kiev-Juventus 0-2

Juventus-Hellas 1-1

Juventus-Barcellona 0-2

Spezia-Juventus 1-4

Ferencvaros-Juventus 1-4

Lazio-Juventus 1-1

Vittorie: 5

Pareggi: 4

Sconfitte: 1

Gol fatti: 21

Gol subiti: 8

Maurizio Sarri

Parma-Juventus 0-1

Juventus-Napoli 4-3

Fiorentina-Juventus 0-0

Atletico Madrid-Juventus 2-2

Juventus-Hellas 2-1

Brescia-Juventus 1-2

Juventus-SPAL 2-0

Juventus-Bayer Leverkusen 3-0

Inter-Juventus 1-2

Juventus-Bologna 2-1

Vittorie: 8

Pareggi: 2

Sconfitte: 0

Gol fatti: 20

Gol subiti: 9

Massimiliano Allegri

Chievo-Juventus 0-1

Juventus-Udinese 2-0

Juventus-Malmo 2-0

Milan-Juventus 0-1

Juventus-Cesena 3-0

Atalanta-Juventus 0-3

Atletico Madrid-Juventus 1-0

Juventus-Roma 3-2

Sassuolo-Juventus 1-1

Olympiacos-Juventus 1-0

Vittorie: 7

Pareggi: 1

Sconfitte: 2

Gol fatti: 17

Gol subiti: 4