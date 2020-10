Le prime pagine italiane e straniere di lunedì 26 ottobre 2020

Ancora un pareggio per la Juventus, che impatta in casa con l'Hellas Verona. Poi le vittorie di Napoli, Fiorentina e Cagliari e il pari ricco di gol fra Parma e Spezia. Non solo, anche la super sfida di questa sera con il Milan che ospita la Roma. Questo e molto altro sulle prime pagine dei quotidiani in edicola, sia in Italia che all'estero. Ecco di seguito le principali prime pagine italiane e straniere di oggi, lunedì 26 ottobre 2020: