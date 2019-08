Le probabili formazioni di Parma-Juventus: dubbio Higuain-Dybala dal 1'

Si aprirà al Tardini la Serie A 2019/20. Ad aprire i battenti la squadra campione d'Italia in carica, che scenderà in campo con uno tra Higuain e Dybala al centro del tridente e con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo ad agire ai lati. A centrocampo pochi dubbi: titolari Khedira e Rabiot, con Pjanic che agirà da regista di centrocampo ed esclusione per Matuidi e Mandzukic, l'anno scorso decisivi al Tardini. Solo panchina per De Ligt, i due difensori centrali titolari saranno Bonucci e Chiellini.

Pochi dubbi anche per D'Aversa, con Karamoh che partirà dalla panchina per far spazio al più difensivo Kulusevski. A centrocampo spazio ai volti nuovi, con Brugman e Hernani che partiranno dall'inizio. In difesa, nella linea a quattro guidata dal capitano Bruno Alves, l'unico volto nuovo è l'ex Fiorentina Laurini. Di seguito le probabili formazioni.