Le spese del Siviglia - Torna Monchi ed è rivoluzione, 177 milioni per 17 giocatori

Il ritorno di Monchi a Siviglia ha portato a una vera e propria rivoluzione: 16 nuovi giocatori arrivati in estate, più altri due a gennaio. Per una spesa complessiva di 177 milioni di euro. Buona parte di essi recuperati, grazie alle cessioni che hanno fruttato 130 milioni. Molti di questi acquisti hanno già visto impennare il proprio valore di mercato, confermando l'abilità a pescare dell'ex ds della Roma, che in questa stagione ha prevalentemente attinto dal mercato francese: come Diogo Carlos e Koundé, la cintura difensiva, o gli esterni offensivi Rony Lopes e Ocampos. Un torneo, la Ligue 1, capace come poche di valorizzare i giovani. E Siviglia, che è regina delle plusvalenze, è il luogo ideale per fare uno step in più e prepararsi magari al grande salto. Di seguito tutti gli acquisti:

Rony Lopez, dal Monaco, 25 milioni

Jules Koundé, dal Bordeaux, 25 milioni

Youssef En-Nesyri, dal Leganés, 20 milioniu

Munas Dabbur, dal Salisburgo, 17 milioni

Diego Carlos, dal Nantes, 15 milioni

Lucas Ocampos, dal Marsiglia, 15 milioni

Joan Jordan, dall'Eibar, 14 milioni

Luuk de Jong, dal PSV Eindhoven, 12.5 milioni

Oliver Torres, dal Porto, 11 milioni

Maximilian Wober, dall'Ajax, 10.5 milioni

Chicharito Hernandez, dal West Ham, 7.5 milioni

Fernando Reges, dal Galatasaray, 4.5 milioni

Yan Brice, dall'Almeria, 500 mila euro

Nemanja Gudelj, dal Guangzhou Evergrande, a parametro zero

Bono, dal Girona, in prestito

Sergio Reguilon, dal Real Madrid, in prestito

Suso, dal Milan, in prestito (riscattato per 21 milioni)