Le ultime su Sampdoria-Lazio - Due assenze pesanti per Inzaghi

Sfida per l'Europa. Sampdoria e Lazio si ritroveranno domenica a Marassi in una gara da dentro o fuori per continuare a coltivare le ambizioni da prime posizioni. I biancocelesti sono ottavi in classifica con 52 punti, a +4 sulla Sampdoria che ha incassato tre sconfitte nelle ultime quattro giornate.

Le ultime sulla Sampdoria - Pochi dubbi di formazione per Marco Giampaolo. Ramirez agirà alle spalle del tandem d'attacco Defrel-Quagliarella. Ekdal il regista di centrocampo, Andersen e Colley davanti ad Audero.

Le ultime sulla Lazio - Scelte obbligate per Simone Inzaghi che contro la Sampdoria dovrà fare a meno degli squalificati Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Romulo e Lulic i due esterni in un centrocampo a cinque che vedrà dall'inizio Parolo e Cataldi oltre al regista Lucas Leiva. In difesa, con Radu non al meglio, spazio ad Acerbi, Bastos e uno tra Luiz Felipe (favorito) e Patric. Ballottaggio anche in attacco, con Correa favorito su Caicedo per una maglia al fianco di Immobile.

Le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2) - Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Lazio (3-5-2) - Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Immobile.