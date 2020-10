Leader in campo e fuori: Mkhitaryan firma un pari insperato nei giorni più duri per l'Armenia

90 minuti in campo da trequartista nel 4-2-3-1 e il gol dell'ormai insperato pari all'88' su calcio di rigore: si può riassumere così la partita di Henrikh Mkhitaryan, fantasista di proprietà della Roma, ieri sera contro la Georgia. Sono quattro in altrettante partite, dunque, i punti in classifica della sua Armenia nel Gruppo 2 della Lega C di Nations League, a -1 lunghezza proprio dalla Georgia e dalla Macedonia. Tutto questo durante i difficili giorni dello scontro armato nel Nagorno Karabakh tra Armenia e Azerbaigian, vicenda drammatica che una settimana fa aveva spinto lo stesso Mkhitaryan a scrivere a Trump, Putin e Macron per chiedere loro di intervenire.