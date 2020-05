Lecce, al via un'altra settimana di lavoro individuale al Via del Mare

Sono iniziati esattamente una settimana fa gli allenamenti individuali in casa Lecce, con i calciatori di Liverani che, in turni da quattro o cinque scaglionati lungo tutta la giornata, hanno sfruttato il manto erboso e gli ampi spazi del "Via del Mare" per provare a ritrovare il ritmo necessario in vista dell'eventuale ripresa del campionato di Serie A. Si andrà avanti così almeno fino al prossimo weekend, visto che dal 18 saranno consentiti i lavori in gruppo.

Inoltre in questi giorni i tesserati si sarebbero dovuti sottoporre alle visite mediche, ma i test sierologici sono stati effettuati già cinque giorni fa e i calciatori giallorossi sono risultati tutti negativi al Covid-19. E tutti sani: l'infermeria si è svuotata, il gruppo lavora al gran completo. Tapis roulant per Babacar, che tra le mura domestiche non si è fermato neppure ieri che era domenica: toccherà a lui - insieme a Farias, che proprio ieri ha compiuto trent'anni - dare lo sprint nella seconda parte di stagione, quando il Lecce sarà chiamato a centrare sul campo (forse...) la salvezza, dopo un'avventura con più ombre che luci nel Salento.