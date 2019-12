© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partita a senso unico al Via del Mare con il risultato finale, 2-3 per il Bologna, che sta anche troppo stretto agli ospiti. La doppietta di Orsolini e il gol di Soriano fanno sorridere Mihajlovic mentre dall'altra parte Liverani dovrà dimenticare il prima possibile questa sconfitta.

FABIO LIVERANI 4,5 - Gara preparata male, difesa colabrodo contro l'attacco pimpante del Bologna. Prova a cambiare le carte in tavola inserendo Farias ma la sua squadra aveva ormai concesso troppo agli avversari. L'unica buona notizia gliela regala il Parma pareggiando contro il Brescia a tempo scaduto e consentendogli di chiudere il 2019 fuori dalla zona retrocessione ma nel 2020 dovrà fare qualcosa in più per salvarsi.

SINISA MIHAJLOVIC 7 - L'immagine più bella del pomeriggio del Via del Mare è senza dubbio la sua: grintoso nel rimproverare Medel a fine primo tempo, segno che le sue condizioni migliorano. Per il resto rende magica la giornata dei suoi che chiude un grande 2019 dal punto di vista dei risultati sulla panchina dei felsinei, preparando al meglio la partita e non lasciando scampo agli avversari.