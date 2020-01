© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lecce a caccia di rinforzi in difesa per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky il club salentino avrebbe messo nel mirino Bram Nuytinck dell'Udinese e Koffi Djidji del Torino. Per il centrocampi invece l'ultima idea del Lecce è Mehdi Bourabia del Sassuolo.