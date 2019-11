La partita tra Lecce e Cagliari è sempre più probabile che si possa giocare. Attraverso il proprio profilo Twitter il club salentino ha infatti postato un video con il pallone che rimbalza chiaramente, a differenza di quello che accadeva ieri sera.

#LecceCagliari

In questo momento il manto erboso del Via del Mare si presenta in buone condizioni nonostante le abbondati piogge di questa notte. Appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d’inizio pic.twitter.com/fMdV83eC1i

— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) November 25, 2019