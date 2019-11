© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il rinvio di oggi, Lecce-Cagliari dovrebbe giocarsi domani alle 15. Usiamo il condizionale perché, al netto della decisione in sé, che è ufficiale, ci saranno da verificare le condizioni meteorologiche. È infatti previsto un miglioramento nel primo pomeriggio, ma non è scontato che la situazione sia molto migliore rispetto a quella di stasera: per questo, come riferito dallo stesso presidente giallorosso, Sticchi Damiani, nel post-partita, in caso di ulteriore rinvio si andrebbe al 18 dicembre.