© foto di Federico Gaetano

Lecce-Cagliari a forte rischio rinvio. In questi minuti è andato in scena un sopralluogo in campo con l'arbitro ed i due capitani. Il pallone in alcune zone del campo rimbalza e scorre bene, in altre decisamente no. Come riporta Sky, sarà necessario un altro sopralluogo. Sicuramente, se la sfida verra giocata, sarà rimandato il fischio d'inizio inizialmente previsto per le 20:45.