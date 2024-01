Ufficiale Lecce, ceduto Strefezza al Como: prestito con obbligo di riscatto. Il comunicato

vedi letture

Adesso è ufficiale: Gabriel Strefezza è un nuovo giocatore del Como. Ad annunciarlo è stato il Lecce, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, con il quale ha reso nota la cessione del brasiliano: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Strefezza al Como 1907".

Le cifre.

Gabriel Strefezza è il grande colpo del Como per questa finestra di calciomercato. Il club lariano ha tesserato dunque il calciatore, che ha firmato un contratto di tre anni e mezzo: l'intesa è stata raggiunta tra le due società grazie a un'offerta da 3,5 milioni di euro più altri 500mila euro di bonus facili da incassare e un ulteriore milione di bonus legato alle prestazioni di Strefezza al Como nei prossimi anni. Un affare quindi da cinque milioni di euro al massimo, per un'importante plusvalenza per Pantaleo Corvino che nell'estate 2021 aveva pagato Strefezza 650mila euro.

L'annuncio del Como.

"Como 1907 è lieta di annunciare che l’ala brasiliana Gabriel Strefezza si è unita al club in prestito con obbligo di riscatto, fino alla fine della stagione 26/27.

Nato a San Paolo, il 26enne arriva dal Lecce, di cui è stato anche capitano. Gabriel è entrato nelle giovanili della SPAL, dopo dieci anni nell’academy del Corinthians, nel 2016. Ha esordito in Serie A con la SPAL nella stagione 2019/20 prima di firmare per il Lecce. È stato uno dei protagonisti della stagione 2021-22 di Serie B, segnando 14 gol e conquistando la Serie A coi Salentini".