Nome nuovo per il centrocampo del Lecce. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino il club salentino avrebbe messo nel mirino Godfred Donsah, centrocampista ghanese di proprietà del Bologna attualmente in prestito al Cercle Bruges in Belgio. Donsah (23) è stato ceduto al club belga fino al giugno 2022 e finora ha messo a referto 16 presenze in campionato