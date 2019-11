© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriel Vasconcelos Ferreira, portiere del Lecce, parla al Corriere del Mezzogiorno del proprio rendimento in questa stagione: "Sono importante come tutti gli altri. Per noi è un campionato fondamentale e ognuno ci mette le sue motivazioni, consapevole che le difficoltà sono tante. Come squadre, come gruppo, abbiamo tutto per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati, cioè la salvezza. Lecce per me è una grande occasione e opportunità. Spero sia a livello personale ma soprattutto di squadra di ottenere grandi risultati. Il Lecce è la cosa che conta più di tutte, è il mio team e spero con tutte le mie forze di tagliare il traguardo salvezza. Sarebbe più di uno scudetto. Il Milan? È stata una bellissima esperienza, per ogni brasiliano arrivare in Italia è un sogno. Io, poi, ero giovanissimo. Ma oggi penso ad altro. Il mio obiettivo ora è solo il Lecce».

Qual è stata la parata più difficile di questo avvio di stagione?

"Contro la Juventus, su Dybala (con l’argentino a tu per tu a qualche metro dalla porta, ndr)".